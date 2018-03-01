В Кургане похоронили найденных после пожара животных и обработали стихийное кладбище

21 мая горожане обнаружили в выгоревшей траве на берегу реки множество трупов. Пресс-служба прокуратуры Курганской области рассказали, как городские власти разобрались с инцидентом.

Ранее жители Кургана писали в социальных сетях, что видели у речки Черной десятки мертвых собак и котов, нагроможденные в 60 метрах от моста на проспекте Голикова. На многих удалось разглядеть ошейники. Стихийная свалка трупов обнаружилась после пожара, уничтожившего высокую траву. Курганцы предположили, что их выбрасывали сотрудники одной из ветеринарных клиник.

Происшествием заинтересовались прокуроры и представители регионального управления ветеринарии. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что скопление разлагающихся животных представляло потенциальную угрозу для здоровья граждан и экологической обстановки Кургана. В связи с этим специалисты продезинфицировали кладбище специальными веществами. Сами трупы транспортировали к скотомогильнику и там похоронили. Принятыми мерами экстренные службы устранили угрозу. Теперь прокуратура ищет виновников.