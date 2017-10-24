В Москве в ресторане свинья укусила 7-летнего ребенка

Разъяренная москвичка требует компенсацию у одного из ресторанов Москвы, в котором по залу бегает мини-пиг. После встречи с поросенком, дочери женщины пришлось ставить уколы от бешенства и запрещено выезжать на отдых к морю.

Как рассказала жительница Москвы, 12 мая она вместе с дочерью пришла на детский день рождения в один из столичных ресторанов. По залу бегал забавный мини-пиг и привлекал внимание посетителей, в частности, 7-летней девочки. Москвичка рассказала, что свинья постоянно толкала ее дочь пяточком, а в конце вечера и вовсе укусила.

Изначально мать не обратила на это внимания, так как ребенок не жаловался, однако уже дома заметила огромный синяк и тут же поспешила в больницу. Медики ей посоветовали поколоть уколы от бешенства, так как заражение уже могло произойти, а также рекомендовали не менять климат и не ездить на отдых.

Женщина тут же пошла к администрации ресторана, отметив, что изначально не хотела требовать компенсации, однако ее поразило хамское отношение персонала. Они заявили, что у свиньи имеются все необходимые прививки и не предложили помощи, здоровьем ребенка они заинтересовались только тогда, когда увидели гневный пост в соцсетях.

Сейчас москвичка намерена в суде потребовать компенсацию за то, что ее ребенку испортили лето. Она также отметила, что мини-пиг до сих пор бегает по ресторану и призвала всех посетителей быть осторожными.