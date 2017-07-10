В Новой Москве на обочине лежал скелет годичной давности

Столичные правоохранители начали проверять обстоятельства появления человеческих останков рядом с коттеджным поселком "Петровская Слобода". Так 23 мая рассказала представитель ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

Очевидцы обнаружили скелет человека в поле на территории поселка Рязановское. Они и сообщили в полицию о своей находке.

Юлия Иванова озвучила результаты предварительного осмотра костей. Предполагается, что их владелец расстался с жизнью более года тому назад. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью определения достоверной причины смерти.