В Новой Москве на обочине лежал скелет годичной давности

Сегодня, 15:35 \\ Происшествия

Столичные правоохранители начали проверять обстоятельства появления человеческих останков рядом с коттеджным поселком "Петровская Слобода". Так 23 мая рассказала представитель ГСУ СК Москвы Юлия Иванова.

 Очевидцы обнаружили скелет человека в поле на территории поселка Рязановское. Они и сообщили в полицию о своей находке.

Юлия Иванова озвучила результаты предварительного осмотра костей. Предполагается, что их владелец расстался с жизнью более года тому назад. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу с целью определения достоверной причины смерти.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Похожие новости
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ