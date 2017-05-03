Апелляция Навального прошла безуспешно, оппозиционера оставили под стражей

Сегодня, 23 мая в зале Мосгорсуда прошло заседание по апелляции Алексея Навального, однако суд пришел к выводу, что административный арест осужденного был вполне законным, так что суд оставил оппозиционера под стражей. Напоминаем, что сегодня также пройдет заседание по другому делу Навального, за которое его посадили еще на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

Как известно, Алексей Навальный был задержан сотрудниками правоохранительных органов 5 мая, тогда ему предъявили сразу 2 обвинения, после которых он получил подписку о не выезде до судебного разбирательства. 15 мая Тверской суд признал виновным Навального за административное правонарушение, в рамках была проведена акция «Он нам не царь». Осужденного приговорили к 30 суткам лишения свободы.

В судебном заседании 23 мая адвокаты Алексея Навального выразили просьбу отпустить оппозиционера из-под стражи и отменить его обвинение в административном правонарушении, которое он получил 15 мая в ходе заседания, проводившегося в Тверском суде. Однако суд отказал им в прошении и оставил осужденного под стражей.

Напоминаем, что сегодня также пройдет заседание по другому делу Навального, за которое его посадили еще на 15 суток за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов при задержании.