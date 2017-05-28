В Петербурге медбрат санатория надругался над мальчиком

20 мая стало известно о том, что в питерском санатории надругались над ребенком. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался медбрат.

Инцидент произошел в "Детском туберкулезном санатории Петродворец". Неизвестный мужчина надругался над мальчиком 10 лет. Обвиняемым оказался медбрат санатория: 55-летний мужчина. Спустя несколько дней его задержали правоохранительные органы. При допросе мужчина полностью сознался в содеянном. В его отношении открыто уголовное дело.

Напомним, что недавно в Балакове мужчина домогался 12-летней девочки. Маньяк проследил за ребенком еще с улицы и вошел вслед в подъезд. В лифте он совершал насильственные действия. Девочке повезло, что в этот момент в подъезде работали сантехники. Они услышали крик и спасли девочку от маньяка. Извращенца задержали до приезда полиции. Теперь маньяк находится под стражей. Следствие проводит дополнительные проверки и решает меру наказания.