Два мальчика сбежали из воронежского интерната и 11 дней жили в лесу

Условия в учебно-воспитательном заведении заставили 15-летних подростков отдать предпочтение жизни на свежей природе. Об их приключениях рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

11 мая Дмитрий и Владислав самовольно покинули территорию интерната на Острогожском переулке и отправились в лесной массив рядом с Олимпийским бульваром. Правоохранители отмечают, что молодые люди не впервые сбегают из школы №44, где воспитываются.

Полиция и волонтеры искали мальчиков почти 11 суток. В итоге правоохранители обнаружили школьников возле их палатки. Парням провели профилактическую лекцию относительно их поведения. Затем Дмитрий и Владислав были переданы на поруки сотрудников интерната.