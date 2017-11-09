Астраханка слегла в больницу после магического лечения "бабушки-колдуньи"

Женщина из Астрахани нашла в соцсети Facebook некую целительницу и заплатила ей за избавление от сложного недуга. О последствиях нетрадиционного лечения рассказала пресс-служба областного УМВД.

Селянка из Камызякского района отчаялась в официальной медицине и спросила совета у интернет-экстрасенса. "Бабушка-колдунья" выявила у клиентки "порчу" и потребовала фотографию для проведения магического обряда. Взамен снятия зловредного навета целительница взяла 60 тысяч рублей.

Как оказалось, болезнь никуда не делась. Спустя некоторое время астраханка почувствовала обострение, вызвала "скорую помощь" и легла в больницу для традиционного лечения в стационаре под присмотром медиков. Осознав мошенничество, обманутая пациентка после выписки пожаловалась на "бабушку-колдунью" в полицию. Местные специалисты проверили телефонный номер и узнали, что абонент зарегистрирован в Свердловской области. Проверка продолжается.