В Омске 15-летняя школьница забеременела от родного дяди, отца троих детей

В Омске расследуют уголовное дело, связанное с педофилией. Потерпевшей считается 15-летняя школьница, которая вступила в интимную связь со своим родным дядей.

Как стало известно, в марте текущего года в одну из больниц Омска пришла женщина вместе со своей 15-летней дочерью и пожаловалась на то, что у девочки пропала менструация. Гинекологи осмотрели подростка и сообщили матери, что ее дочь находится на 9-10 неделе беременности.

В ходе выяснения всех обстоятельств девочка призналась, что впервые в жизни влюбилась, однако объектом ее обожания стал никто иной, как родной дядя. Примечательно, что мужчина в настоящий момент находится в разводе и у него имеются трое детей. Под Новый год он приехал в гости к родственникам, где и вступил в интимную связь с племянницей.

В настоящий момент остается неизвестным, долго ли продолжалась запретная связь, однако подозреваемого в педофилии задержали и возбудили уголовное дело.

Врачи сообщили девочке, то по медицинским показаниям она не сможет сама выносить и родить ребенка, потому с ее согласия и согласия родителей было решено сделать аборт. О состоянии здоровья школьницы ничего не сообщается.