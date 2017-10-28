В Югре мужчина застрелил спящую родственницу

В поселке Приобье утром 20 мая местную жительницу нашли мертвой в ее доме. Женщину застрелили. Правоохранительные органы задержали убийцу.

Подозреваемый оказался родственником убитой. Мужчина проживал с ней в одном доме. Согласно данным следователей, в квартиру родственницы убийца вошел примерно в 6 утра. Тогда он подошел к кровати, на которой она спала, и выстрелил в нее. Оружием послужил пневматический пистолет с самодельными патронами. Предположительно, у мужчины психическое расстройство. Правоохранительные органы продолжают расследование по этому происшествию. Обвиняемый взят под стражу.

Напомним, недавно в Бурятии осудили женщину, убившую свою дочь. Девочке было 2 года. Она проснулась от шума и криков мамы и бабушки, когда от испуга расплакалась. Мать вместо утешений стала избивать ребенка. Женщине показалось, что в девочке бес, которого нужно изгнать. Женщина перекрыла дыхание ребенку и девочка погибла. После этого мать убитой прикончила и кошку, в которой, по ее мнению, был дух ребенка. Женщину взяли под сражу и диагностировали ей психическое расстройство.