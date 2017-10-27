В Балакове мужчина приставал к ребенку в лифте

В Балакове 22 мая мужчина пошел за девочкой в подъезд. В лифте он приставал к ребенку. Девочке 12 лет.

Ребенок начал кричать от испуга. Это спасло жертву насильника. В этот момент в подъезде работали сантехники. Мужчины спасли девочку от маньяка и вызвали полицию, задержав злоумышленника до приезда правоохранительных органов. Педофила задержали и допросили. Следствие проводит дополнительное расследование по этому делу. Решается вопрос о мере наказания для обвиняемого. По происшествию открыто уголовное дело.

Напомним, что недавно в Чите осудили мужчину, который домогался своей падчерицы. Известно, что он воспитывал девочку с 4 лет. Когда ее мать вышла из дома, пьяный мужчина стал приставать к 14-летней девочке. К счастью, ее мать вернулась вовремя и ничего страшного не произошло. Испуганная девочка в ночной рубашке выбежала к соседям. Житель соседской квартиры вызвал полиции. Сейчас отчима-маньяка присудили к 9 годам в колонии строгого режима.