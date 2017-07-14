Пожилой житель Миасса пригрозил обстрелять полицию из гранатомета

В Челябинской области пенсионер позвонил в полицейский отдел "Северный" и заявил о намерении атаковать здание при помощи купленного оружия. Об инциденте 23 мая рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Правоохранители быстро установили личность потенциального террориста и отправились к нему домой. Как оказалось, звонок совершил 60-летний мужчина, проживающий в Миассе. Сотрудники МВД обыскали жилище подозреваемого, однако ни гранатомета, ни боеприпасов к нему или другой взрывчатки в доме не нашли.

Пожилого горожанина задержали. В настоящее время полицейские проверяют обстоятельства его поступка и выясняют мотивы угроз, которые пока остаются неизвестными. Региональные СМИ сообщают непроверенные данные, согласно которым задержанный находился в нетрезвом состоянии.