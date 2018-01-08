В Саратове грабители напали на продавца ради трех бутылок вина

Сегодня, 11:28 \\ Происшествия

В Саратове в полицию обратилась директор сети магазинов. Она сообщила о нападении на продавца и грабеже.

Сообщается, что в вечернее время в магазин вошли два парня. Они напали на продавца и не скрываясь взяли с собой три бутылки вина. После этого грабители уехали на синем ВАЗ, на котором не было номерных знаков. Сотрудники полиции задержали машину. Грабителями оказались два молодых человека: одному из них 20 лет, второму - 21 год. Известно, что один из задержанных ранее уже был судим. Теперь они находятся под стражей и обвиняются по статье "грабеж".

Напомним, что недавно в Ярославле две женщины обворовали пенсионерку. 79-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что к ней домой пришли две женщины и сказали, что они из газовой службы. По словам пенсионерки, гостьи заявили, что пришли проверить ее счетчик. После их ухода из квартиры пожилой женщины пропали 80 тысяч рублей. Полиция разыскивает подозреваемых.

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