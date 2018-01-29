В Бурятии женщина убила дочь, когда изгоняла из нее беса

В Бурятии женщина поссорилась с пожилой мамой из-з того, что та была пьяна. Между ними завязалась драка, от которой проснулась двухлетняя девочка.

Ребенок испугался шума и драки. Мать девочки вместо того, чтобы утешить дочь, начала ее бить. Бабушке не удалось защитить внучку. По словам пожилой женщины, глаза ее дочери стали будто стеклянными. Избивая ребенка женщина приговаривала, что нужно изгнать беса. Пожилая женщина бросилась на улицу в поиске помощи. Неравнодушные люди вызвали по адресу происшествия полицию и "скорую помощь". По приезду врачи заявили о смерти двухлетней девочки. Причина ее смерти была не только в избиениях, а еще и в том, что мать закрыла ей нос.

Женщину, убившую свою дочь, допросили. Сотрудникам полиции она рассказала, что также она убила свою кошку. После смерти дочери ей показалось, что дух ребенка переместился в животное. Кошку она убила и выбросила из дома. Обвиняемой диагностировали острое шизофреноподобное психопатическое расстройство. Выяснилось, что во время происшествия к ней вернулся рассудок и она старалась привести дочь в чувства, но оказалось уже поздно.

Напомним, что недавно в Чите осудили мужчину, который приставал к своей падчерице. 14-летнюю девочку он домогался, когда ее мать вышла из дома. К счастью, женщина вовремя вернулась и девочка не пострадала. Сейчас мужчине присудили девять лет в колонии строгого режима.