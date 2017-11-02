В Иркутской области полиция обстреляла машину для задержания пьяного водителя

22 мая в поселке Лохово сотрудникам ДПС пришлось прострелить колесо иномарки Mitsubishi Delica, чтобы наказать владельца за правонарушение. Об инциденте рассказали в пресс-службе иркутского областного ГУ МВД.

По данным ведомства, патрульные обратили внимание на автомобиль, световые приспособления которого работали в вразрез правилам дорожного движения. Водитель проигнорировал приказ полицейских остановиться и только ускорил движение, пытаясь скрыться от представителей власти.

Во время погони правоохранителям пришлось стрелять по машине из табельного пистолета и повредить одно из колес. Оказалось, что 27-летний водитель ехал в нетрезвом состоянии, да ещё и без прав. В настоящее время мужчину привлекают к ответственности перед законом. Ему могут присудить штраф до 30 тысяч рублей или административный арест сроком 15 суток.