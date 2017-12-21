В Хабаровском крае 2-летний мальчик утонул в неприкрытой яме

Как уведомила пресс-служба регионального СУ СК, ведомство возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в поселке Молодежный, расположенного в Комсомольском районе края.

Следствие выяснило, что 22 мая двухлетний мальчик отправился погулять в окрестностях дома и больше не вернулся домой. Позднее его труп нашли в заполненной водой яме на территории соседа. Предполагается, что мужчина вырыл углубление в земле, чтобы установить столб для нового забора. Отложив работу, он он оставил яму неприкрытой. Ребенок мог случайно свалиться в воду и утонуть.

Следственный комитет расследует дело в связи с признаками причинения смерти по неосторожности. Сотрудники выясняют обстоятельства инцидента при поддержке коллег из УМВД Хабаровского края. Точную причину гибели ребенка покажет экспертиза.

Тем временем руководитель поселковой администрации Татьяна Сергина поделилась своей версией происшествия. По её информации, погибший рос в многодетной семье и часто гулял вместе со старшим двоюродным братом. В тот день он в тайне от взрослых перелез через забор и пошел на другую сторону улицы, где и угодил в довольно неглубокую яму. По мнению политика, одной из причин трагедии стал недосмотр со стороны родителей.