Ночью ВВС Израиля отомстили за поджог моста атакой ХАМАС в секторе Газа

23 мая пилоты израильской Армии обороны атаковали один подземный и два поверхностных объекта, принадлежащих радикальной организации палестинцев - ХАМАС. Так рассказали в пресс-службе вооруженных сил.

В пресс-релизе указано, что уничтоженное подземное сооружение располагалось на севере сектора Газа и принадлежало инфраструктуре радикалов. Кроме того, самолеты Израиля поразили две дополнительные цели, входящие в состав военно-морских подразделений ХАМАС.

Как пишут израильтяне в обнародованном документе, упомянутые удары были нанесены с целью отомстить за поджог моста военного назначения, который днем ранее устроила в Израиле группа террористов, незаконно проникнувших в страну. По словам источников, во вторник танк ВС Израиля успел разрушить наблюдательный пост палестинского движения.

Представители армии добавили, что помимо сожженного моста, атака на три объекта призвана стать ответом на регулярные попытки ХАМАС устроить теракты в Израиле при помощи воздушных змеев и беспилотных дронов, направленных из сектора Газа. Они подчеркнули, что организация ответственна за все подземные и наземные угрозы в пределах сектора Газа, а потому будет страдать от ответных мер со стороны израильских военных.

Ранее Израиль впервые в истории применил в боевых вылазках истребители-бомбардировщики F-35, получившие наименование "Адир". Командующий ВВС Амикам Норкин объявил через свой Twitter, что армия уже полноценно вооружилась этими самолетами и активно применяет их на боевых заданиях. Он не стал разглашать, в каких именно миссиях успели пригодиться новейшие F-35. Вполне возможно, что именно они совершили атаки на объекты ХАМАС.