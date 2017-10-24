В Чите девочка сбежала от отчима-насильника

Мужчина воспитывал девочку с 4 лет. Когда ее матери не было дома, он в пьяном состоянии стал пытаться изнасиловать ребенка.

14-летней девочке повезло, так как ее мать вовремя вернулась домой. Однако испуганный ребенок в одной только ночной рубашке выбежал из дома. Девочка постучалась в дверь к соседям и рассказала о произошедшей ситуации. Жилец этой квартиры тут же позвонил в полицию. Отчима, который домогался падчерицы, задержали. 22 мая стало известно, что суд признает его виновным. Обвиняемый ближайшие девять лет будет находиться в колонии строгого режима с наказанием в виде ограничения свободы.

Напомним, что недавно стало известно о ситуации в городе Жуковском. Мужчину избили сразу несколько человек, после чего изнасиловали с помощью черенка лопаты. Оказалось, что у мужчины был конфликт дежурным офицером и все нападавшие были полицейскими. Обвиняемые подтвердили свою вину и рассказали, что об изнасиловании лопатой попросил их обиженный друг.