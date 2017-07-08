Жителей Флориды напугали зомби после отключения света

В ночь на 20 мая власти американского города Лейк Уорт ошибочно разослали среди горожан уведомления о нападении живых мертвецов. Инцидент описало издание Palm Beach Post.

Лейк Уорт временно лишился электроэнергии - свет погас во многих зданиях. Вместе с темнотой Порядка 7,88 тысяч жителей Флориды получили пугающие сообщения об угрозе нашествия зомби. Как гласил текст, восставшие мертвые проявляют "экстремальную активность".

Однако вскоре правительство Лейк Уорт опровергло вторжение зомби, сославшись на системную ошибку. В частности, офицер по связям с общественностью Бен Керр в эфире городского телеканала Lake Worth Live объявил, что активность зомби в регионе отсутствует, и извинился за опубликованную дезинформацию. Он добавил, что отключение электроэнергии произошло из-за неполадок в главном трансформаторе. Оно было возобновлено спустя 27 минут.