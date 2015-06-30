В Гондурасе разбился частный самолёт с гражданами США

В одном из аэропортов Гондураса потерпел крушение частный самолёт, летевший из Соединённых Штатов Америки сообщением Остин-Техас. Очевидцы утверждают, что небольшой лайнер развалился на несколько частей и начал гореть.

На борту находилось девять человек, из них двое – члены экипажа. По предварительным данным, пострадали пять человек, которые сразу были транспортированы в госпиталь, жертв с летальным исходом нет. На данный момент ведётся расследование, на месте инцидента работают пожарная служба и следователи. Одной из версий является ошибка пилотов, однако причина неизвестна.

Ранее стало известно о том, что в аэропорту Шереметьево в одном из двигателей самолёта Boeing застрял полиэтиленовый пакет. Главный пилот практически сразу заметил помеху для взлёта и сразу сообщил о проблеме диспетчерской службе. Рейс сразу был снят с вылета, а пассажирам был подыскан резервный лайнер, на котором они смогли добраться до места назначения.