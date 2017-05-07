В Башкирии на стройке нашли сверток с мертвым младенем

Очередную жуткую находку обнаружили в Башкирии на стройке. Отмечается, что рабочие проводили земляные работы, когда наткнулись на странный сверток, после чего сразу позвонили в полицию.

Как стало известно, 18 мая в Башкирии на стройке рабочие занимались земляными работами. Внезапно они заметили странный сверток, от которого исходил неприятный запах. Строители тут же вызвали на место происшествия правоохранителей, которые вскрыли страшную находку. В полиэтиленовом пакете, завернутый в женскую майку, лежал труп новорожденного мальчика.

По предварительным данным, младенец скончался еще месяц назад, однако пока неизвестно, была его смерть насильственной или естественной. В настоящий момент назначен ряд экспертиз, которые позволят определить причину смерти новорожденного мальчика.

Также, благодаря женской майке, в которую завернули ребенка, следователи попытаются разыскать мать новорожденного и выяснить все обстоятельства инцидента.