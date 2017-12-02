Подожгли гору трупов: в Ленобласти нашли новый способ по утилизации мертвых тел

В деревне Ретюнь Лужского района Ленобласти на свалке случился пожар. Во время тушения пожара в горящих кучах мусора нашли не только отходы и остатки строительных материалов, там были найденные еще и обугленные трупы.

В Госэконадзоре сообщили, что во время проверки, в которой также принимали участие сотрудники Роспотребнадзора, был установлен факт сжигания отходов. Огонь охватил порядка 30 квадратных метров площади, на которой были различные отходы и трупы животных. Отмечается, что в огне были найдены обугленные тела парнокопытных. На место инцидента прибыли спасатели из МЧС, которые смогли полностью ликвидировать возгорание.

В местной администрации сообщили, что свалка с трупами животных находится на территории, принадлежащей животноводческого совхоза «Рассвет». Данный объект находится по федеральным экологическим надзором.

Данные о случившемся и результаты проверок уже направили в региональный Россельхознадзор, в Управление ветеринарии и в департамент Росприроднадзора по Северно-Западном Федеральному округу. Предполагается, что ведомства примут меры, соответствующие рамкам предоставленных им полномочий.