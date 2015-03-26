В Дебальцево в результате взрыва автобуса погиб человек

Основной причиной трагедии во время взрыва рейсового автобуса в Дебальцево считают гранату, которая была приведена в действие сразу же после того, как началось движение транспорта. Пострадали двое детей, которых в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Как стало известно, во второй половине дня 22 мая в Дебальцево прогремел взрыв. Оказалось, что рейсовый автобус взорвался сразу же после того, как начал движение. В ДНР сообщили, что в результате, взрыв забрал жизнь одного человека, еще двое маленьких детей были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии.

По предварительным данным, автобус взорвался из-за гранаты, которую неизвестный подбросил в транспорт. В настоящий момент все подробности происшествия уточняются, сотрудники полиции ДНР разыскивают тех, кто может быть причастен к взрыву.