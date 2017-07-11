В Москве загорелись верхние этажи гостиницы "Измайлово"

Несколько пожарных расчетов отправились к гостинице "Измайлово Альфа" в Москве. На месте присутствуют и сотрудники экстренных служб, которые эвакуируют постояльцев и сотрудников гостиницы.

Как стало известно, во вторник, 22 мая, в Москве начали гореть верхние этажи гостиницы "Измайлово Альфа". Пламя быстро распространяется из-за ветра, спасатели уже успели эвакуировать уже более 200 постояльцев и сотрудников гостиницы. Отмечается, что всего в загоревшемся корпусе имеется 30 этажей, огонь пока бушует на самом верхнем.

К месту происшествия также прибыла карета скорой помощи, однако информации о пострадавших и погибших пока не сообщается. Стоит отметить, то сотрудникам пожарной службы пока не удалось установить точную причину возгорания, ее назовут позднее, после тушения пожара и проведенного осмотра помещения и расследования.