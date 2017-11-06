«2 дня лечили маслом»: под Астраханью от ожогов умер 10-месячный малыш

Сообщение о смерти малыша в полиции получили 19 мая. Оказалось, что 10-месячный ребенок рос в многодетной семье, а его мать старалась вылечить его ожоги самостоятельно, без помощи врачей.

Инцидент случился в селе Пришиб Енотаевского района Астраханской области. На 10-месячного малыша его 2-летний брат случайно вылил кипяток. 29-летняя мать четверых детей не захотела сразу обращаться за помощью медиков.

Она попыталась вылечить сильные ожоги своего сына самостоятельно. Однако, когда она поняла, что спасти малыша ей не удается, все-таки решила отвезти его в больницу. Врачи приложили все усилия, однако помочь ребенку они не смогли.

Во время проверок правоохранители установили, что многодетная семья жила в неблагополучных условиях. Дети росли в антисанитарии, у двоих выявили ОРВИ. Сейчас всех несовершеннолетних детей доставили в больницу, ведутся проверки.