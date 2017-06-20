Из Москвы-реки подняли обрубки человеческого тела

Из Москвы-реки подняли неожиданную находку, с которой теперь разбираются правоохранители. Отмечается, что останки человеческого тела нашли в понедельник, 21 мая.

Как стало известно, между вторым и третьим деревянными пирсами в Москве-реке нашли останки человеческих конечностей, которые были с признаками насильственного отсечения. Вероятно, убийца планировал скрыть следы преступления и хотел избавиться от трупа, потому расчленил жертву, а останки выбросил в Москву-реку.

В настоящий момент следователям предстоит выяснить личность погибшего, а также того, кто причастен к убийству человека. Следователи уже назначили все необходимые судебные и медицинские экспертизы.