В Пензенской области на крыше бассейна нашли труп мужчины без головы

Сотрудник учреждения нового бассейна в Заречном Пензенской области сделал жуткую находку. Его смутило то, что дверь, которая закрывала на крыше вытяжную систему, валялась на полу, потому он поднялся наверх и стал свидетелем страшной картины.

Как только мужчина вышел на крышу, его внимание привлек неизвестный, который не отзывался на крик. Подойдя поближе, сотрудник бассейна увидел, что молодой человек мертв и у него ужасно изуродована голова, то есть, ее практически не было. Перепуганный мужчина вызвал сотрудников полиции и рассказал о произошедшем.

Правоохранителям удалось обнаружить в кармане погибшего документы, что помогло установить его личность. Им оказался 28-летний мужчина, который не являлся сотрудником бассейна. В настоящий момент следователи выясняют, как погибший мог попасть на крышу здания, а также разыскивают подозреваемого в убийстве.