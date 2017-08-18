В Волгограде нашли труп молодой девушки с 20 ножевыми ранениями

Жуткое преступление взбудоражило жителей Волгограда. Дачники одного из СНТ в Красноармейском районе нашли труп молодой девушки, которую закололи ножом.

Как стало известно, на пустыре неподалеку от дачных массивов был найден труп молодой девушки, на ее теле нашли более 20 ножевых ранений. О произошедшем сразу же сообщили в полицию, правоохранителям удалось задержать подозреваемого по горячим следам. В ходе следствия удалось выяснить, погибшей и ее убийце исполнилось по 25 лет, они буквально недавно познакомились и отправились отдыхать на дачу к подозреваемому.

Там они вышли на пустырь прогуляться и на бытовой почве между ними произошла ссора. В ходе потасовки молодой человек выхватил нож и начал наносить удары девушке, в результате чего она скончалась от кровопотери. Правоохранители задержали подозреваемого и он полностью признал свою вину.

Теперь он будет объяснять следователям, почему он убил девушку, а так же то, почему во время романтической прогулки захватил с собой нож, возможно, убийство было спланированным.