«За хамство»: в Подмосковье полицейские изнасиловали мужчину черенком от лопаты

Инцидент случился осенью 2017 года, подозреваемых в жестоком изнасиловании задержали на днях, ими оказались два офицера и два сотрудника патрульно-постовой службы. Один из офицеров попросил троих своих коллег «наказать» мужчину, который ему «хамил».

Как сообщается, 28 ноября в подмосковном городе Жуковский три неизвестных человека напали на мужчину в подъезде дома на Бескудниковом проезде. Они избили местного жителя, затем взяли черенок от лопаты и им его изнасиловали. О происшествии потерпевший рассказал полиции, также он сообщил, что не так давно у него был конфликт с дежурным офицером полицейского участка.

Помимо этого, мужчина вспомнил, что неизвестные ему люди общались между собой, а из их разговора он поняла, что причастность к полиции они явно имеют. Оперативники московской УСБ провели расследование и выяснили, что к происшествию имеют причастие четыре правоохранителя: два офицера и два сотрудника патрульно-постовой службы. Их задержали.

Задержанные не стали отрицать своей вины. Помимо этого, стало известно, что трое полисменов изнасиловали мужчину черенком от лопаты по просьбе своего друга-офицера, который не давно скандалил с потерпевшим и был недоволен его «хамством». В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области рассказали, что задержанные полицейские будут уволены и притянуты к ответственности.