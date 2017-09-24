В Мариинском театре после посещения столовой отравились 7 сотрудников

В Мариинском театре произошло массовое отравление сотрудников. Отмечается, то всего с признаками отравления обнаружили 12 человек, из них 7 были госпитализированы.

Роспотребнадзор по Петербургу расследует массовое отравление, которое произошло в Мариинском театре. Всего в больнице оказались 7 человек, один из которых в настоящий момент в реанимации в тяжелом состоянии. Предварительной причиной отравления считается питание в театральной столовой, якобы сотрудников накормили несвежими продуктами.

Роспотребнадзор сейчас ведет проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются. Также ведомство уже выяснило, что поставщиком питания для гостей и сотрудников театра занимается ресторанный холдинг Ginza Project, проверку будут проводить и там.