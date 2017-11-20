Мощный взрыв на заводе в Белоруссии травмировал троих человек

Еще один мощнейший взрыв травмировал троих человек. На этот раз инцидент случился в Белоруссии, на заводе "Алкид".

Как стало известно СМИ, в Белоруссии на заводе "Алкид" в здании, где занимаются производством битумной гидроизоляции, прогремел мощный взрыв. В результате инцидента травмы получили три человека, информации о погибших не предоставляется.

В настоящий момент сотрудники пожарной службы борются с пожаром, который возник после взрыва на площади 2,4 тысячи квадратных метров. На месте происшествия также присутствуют сотрудники МЧС, которые помогают устранить последствия пожара и эвакуируют людей из здания.

Причина взрыва на данный момент неизвестна, все подробности произошедшего уточняются. О состоянии здоровья пострадавших также нет никакой информации