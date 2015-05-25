Нашествие крыс: в Кирове грызуны пугают прохожих и напали на женщину

О происшествии рассказали кировчане, проживающие на улице Комсомольская. Коммунальные службы отказываются помочь горожанам в борьбе с крысами, списывая свое бездействие на опасность крысиного яда для домашних животных жильцов близлежащих домов.

На крыс жалуются не только на Комсомольской улице, в местных СМИ и в социальных сетях появились данные о том, что грызуны также массово стали обить еще и на улице Азина. Там перепуганные кировчане насчитали порядка 30 крыс.

По словам жителей Кирова, крысы уже нападали на женщину, та смогла отбиться от грызунов и отделалась испугом. Горожане опасаются за безопасность своих детей, ведь те могут пострадать от нападения крыс. Грызуны стали бегать не только возле мусорных баков, все чаще их замечают возле детских площадок и магазинов.

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С жалобой на крыс горожане обратились в местные коммунальные службы. Там им ответили, что в подвалах домов грызунов нет, а на близлежащих территория травить крыс они не могут. Управляющие компании отказываются помочь местным жителям в борьбе с грызунами, мотивируя свои отказы тем, что яд для крыс может быть опасен еще и для домашних животных, которые могут его найти.