В Алтайском крае картавый педофил изнасиловал девочку

21 мая в Алтайском крае картавый педофил совершил против несовершеннолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Инцидент зафиксировали на проезде Южном в городе Барнаул.

Сотрудники Главного управления МВД по Алтайскому краю сообщают о случае изнасилования несовершеннолетней девочки, который произошел в административном центре. Согласно данным, которые они предоставляют, виновного до сих пор не удалось поймать. СМИ узнали о произошедшем из социальных сетей и поспешили проверить ее правдивость у представителей правоохранительных органов Барнаула. Они отметили, что факт преступления был.

Кроме того, в полиции предоставили особые приметы нападавшего. По их данным, на вид мужчина не старше 40 лет, высокого роста и среднего телосложения. Помимо этого, его куртка, джинсы и шапка с козырьком были темного, почти черного цвета. Как уточнила жертва изнасилования, он заметно картавил, когда разговаривал.