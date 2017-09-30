Житель Тюменской области напал на фельдшера скорой помощи из-за ее медлительности

Совершено очередное нападение на фельдшера скорой помощи. На этот раз житель Тюменской области решил, что женщина очень медленно оказывает помощь его матери.

Как стало известно, 17 мая текущего года житель села Новопетрово вызвал скорую помощь, так как его матери стало плохо. Медики довольно быстро приехали на вызов и сразу же приступили к осмотру пациентки. Молодому человеку показалось, что фельдшер не спешит помогать его матери и довольно медленно работает.

В связи с этим он начал угрожать медики убийством и для того, чтобы она ускорилась, ударил кулаком по голове. Пострадавшая женщина обратилась за помощью в полицию, нападавшего не фельдшера скорой помощи задержали.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется следствие по факту произошедшего, решается вопрос о передаче материалов дела в суд.