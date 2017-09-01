В Марселе банда неизвестных с автоматами открыла огонь по прохожим

Во французском Марселе неизвестные в масках открыли стрельбу по прохожим. Отмечается, что в результате инцидента пострадал как минимум один человек.

Как пишут СМИ, в центре Марселя банда неизвестных в масках в понедельник, 21 мая, открыла огонь по прохожим из автоматов Калашникова. По некоторым данным, в центре Марселя примерно в 17:00 по местному времени съехались три черных автомобиля, из которых выскочили люди в масках с автоматами. Они направили оружие в сторону толпы молодых людей, которые находились неподалеку от культурного пространства La Busserine, и открыли огонь.

В результате преступных действий злоумышленников пострадал как минимум один человек. Вскоре после начала атаки на место ЧП прибыли сотрудники полиции, которым пришлось вступить в перестрелку со злоумышленниками. В настоящий момент не сообщается, удалось ли полиции задержать преступников, известно, что правоохранители оцепили район, где произошел инцидент.