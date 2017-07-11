В Москве трое неизвестных более 5 часов насиловали пенсионерку в заброшенном доме

В Москве 54-летняя пенсионерка стала жертвой троих неизвестных насильников. Она пришла в полицию и сообщила об изнасиловании, отметив, что вместе с насильниками распивала спиртные напитки.

Как стало известно, 20 мая в московское отделение полиции пришла женщина 1963 года рождения и рассказала о том, что в одном из заброшенных домов над ней надругались сразу трое мужчин. По словам потерпевшей, вместе с тремя неизвестными она в заброшенном здании распивала алкогольные напитки.

В какой-то момент мужчины изрядно напились и стали рассматривать пенсионерку не как собутыльницу, а как сексуальный объект. Они набросились на женщину и начали насиловать по очереди. Своеобразный секс-марафон продолжался в течение пяти с половиной часов, после чего пострадавшую отпустили и она сразу же пошла в полицию.

По факту произошедшего ведется проверка, правоохранители выясняют личности насильников и ведут поиск подозреваемых.