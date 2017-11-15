ЧП в Рязани: горел завод по производству теплоизоляционных плит

В Рязани произошёл крупный пожар, охвативший площадь в триста квадратных метров.

Происшествие произошло на заводе по изготовлению теплоизоляционных плит, а именно в битумном хранилище. Сообщается, что сразу же на место инцидента выехали пять пожарных машин и пятнадцать человек личного состава.

Сотрудники МЧС заявили, что пожар удалось локализовать без жертв и пострадавших. Известно, что последствия сейчас ликвидирует десяток машин и возгорание зарегистрировано с высоким уровнем опасности. Причины пожара выясняет следствие, версий на данный момент нет.

Ранее сообщалось о пожаре в многоэтажном доме, находящемся в Краснодаре. Инцидент захватил сорок пять квадратных метров, пятьдесят человек смогли выбраться из дома самостоятельно, еще двадцать пять было необходимо эвакуировать спасателям. Пострадавших и жертв нет. Уточняется, что пожар удалось локализовать, сейчас окончательной ликвидацией задымления занимается несколько пожарных бригад.