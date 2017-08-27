Мощный взрыв в кафе в Баку унес жизни двух человек

Мощный взрыв всколыхнул кафе в Баку. Отмечается, что в результате произошедшего два человека погибли, еще несколько получили серьезные ожоги.

Как стало известно, в понедельник, 1 мая, в одном из кафе возле торгового цента "Элит" в Баку примерно в три часа дня по местному времени прогремел мощный взрыв. Предварительной причиной произошедшего считается утечка газа, мог взорваться баллон с пропаном. В результате произошедшего два человека погибли, еще несколько получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники полиции, спасатели и пожарные. Истинная причина произошедшего уточняется, ведется расследование.