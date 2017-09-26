В Самаре пьяный подросток разбился при падении из окна 11 этажа

Еще один трагический случай произошел с участием подростков и алкоголя. Из окна 11 этажа выпал 17-летний парень, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно, в Самаре подростки решили устроить домашнюю вечеринку с алкоголем, кальяном и музыкой. В какой-то момент 17-летний подросток изрядно выпил его потянуло на экстремальные поступки. Он начал переходить из окна комнаты на балкон по карнизу, хотя друзья умоляли его этого не делать.

Так, первый раз ему удалось пройти без риска для жизни, однако когда подросток захотел вернуться тем же путем с балкона в комнату, он не удержался и сорвался вниз. Примечательно, что вечеринка проходила в квартире на 11 этаже, потому подросток разбился об землю.

Очевидцы произошедшего рассказали полиции, что уговаривали друга не совершать глупых поступков, а также то, что падая вниз подросток едва не задел проходящую под окнами женщину. По факту произошедшего ведется проверка.