В Украине призывник пытался сбежать с военкомата и выпал с пятого этажа

Инцидент зафиксировали 20 мая в военкомате Тернополя (город в западной части Украины). Призывник пытался самовольно сбежать из здания комиссариата и выпал с пятого этажа.

Сотрудники Главного управления МВД Украины по Тернопольской области сообщают о случае, в ходе которого в административном центре призывник пытался сбежать с пункта военного комиссариата и выпал с пятого этажа. Согласно данным, которые они предоставляют, молодой человек получил множество травм, однако остался жив.

Несчастный случай произошел вчера. Украинец появился в здании военкомата, однако, испугавшись, что его могут забрать на службу в зону боевых действий так называемой "АТО", он попытался покинуть его. Он сообразил, что ему не дадут сделать это через дверь, так что решил незаметно спуститься с балкона пятого этажа по карнизу. Там ему не удалось удержаться, после чего он упал на крышу другого рядом находящегося здания.