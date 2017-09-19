В Иркутске "военнослужащего"-попрошайку наказали публичной поркой

В Иркутске начали вести борьбу с уличными попрошайками. Местный житель избрал весьма необычный способ для наказания одного "бывшего военнослужащего".

Как стало известно, буквально неделю назад на улице Иркутска появился мужчина в военной форме, который держал в руках табличку с просьбой для неравнодушных граждан. Так, он просил помочь ему насобирать деньги на билет в Симферополь. На просьбу откликнулся сердобольный молодой человек, которому "военнослужащий" рассказал трагическую историю любви.

Он поведал, что приехал из Симферополя в Иркутск к своей возлюбленной, однако она оказалась обманщицей. Опоила военного, забрала у него все деньги и скрылась, найти ее он больше не смог. Тогда молодой человек отвез пострадавшего в банк, где снял и передал ему 30 тысяч на билет и 10 - на еду. Он рассказал "военнослужащему", что однажды уже помог кому-то в Шереметьево, что "вышло ему боком", потому надеется, что мужчина честно поедет домой.

Он дал мужчине свой номер сотового и попросил, чтобы тот позвонил, как доберется. Сразу же после встречи с попрошайкой молодой человек позвонил своим друзьям, описал приметы мужчины и попросил, если через некоторое время встретят его на улице, не давать денег, а сразу позвонить ему. Спустя какое-то время он сам увидел "военнослужащего" на улице все с той же табличкой.

Обманутый доброжелатель отвел мужчину на берег Ангары, там приказал полностью раздеться и начал избивать ремнем. Публичная порка должна была послужить для попрошайки уроком, он умолял молодого человека остановиться и обещал, что больше подобного не произойдет.

По некоторым данным, правоохранители застали молодого человека за данным наказанием, однако когда услышали о произошедшем, предложили не отдавать аферисту одежду, вернуть только нижнее белье, и отправить гулять по городу. В настоящий момент о "военнослужащем" ничего неизвестно.