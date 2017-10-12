Человеческие руки и хвост собаки: в США нашли мутанта-утопленника с телом свиньи

По своему виду животное похоже на свинью, однако длинный хвост и лапы, похожие на руки человека, весьма заинтересовали «охотников» за необычными явлениями. Видео, на котором показан «мутант-утопленник», уже опубликовано в Сети.

Как сообщается, в США на одном из озер увидели странное животное, труп которого находился в воде. Увиденное шокировало очевидцев, так как животное имело тело свиньи, а вот лапы и хвост были пугающими. У свиньи были «человеческие руки», а хвост был похож на собачий.

Очевидцы сняли увиденное на видео, ролик уже появился в Сети. По мнению пользователей, труп мутанта нужно было выловить и направить на экспертизу. Некоторые даже предположили, что животное является результатом экспериментов.

[media=https://youtu.be/6EUqmTIWKZk]

Пользователи строят разные версии о том, какое же все-таки животное показано на видео. Нашлись и те, кто выдвинул версию, наиболее похожу на реальную. Такие комментаторы предположили, что «мутантом» является обычная свинья, которая утонула. А «руки» и хвост, похожий на собачий, стали последствием разложения трупа.