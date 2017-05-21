Пассажиры турецкого самолёта спустя сутки вернулись благополучно домой

Пассажиры авиалайнера, следующего из Анталии в Челябинск с экстренной посадкой в Волгограде, прибыли домой с помощью запасного самолёта, вылетевшего из Турции. Все пассажиры чувствуют себя нормально, в госпитализации не нуждается никто из прилетевших.

Напомним, самолёт турецкой авиакомпании совершил экстренную посадку в Волгограде вследствие, вероятно, разгерметизации салона. Однако позже стало известно о ещё одной возможной причине, а именно возгорание одного из двигателей. Сообщается, что жертв нет, но порядка десяти людям пришлось обратиться к медикам, так как после переживаний у большинства поднялось давление и произошло обострение хронических заболеваний. Как заявляют сами пассажиры, им пришлось провести всю ночь в зале ожидания без еды и воды, а также им не были предоставлены условия для ночлега.

Напомним, в Японии при взлёте произошёл пожар в хвосте самолёта, направляющегося в Гонконг. Жертв с летальным исходом нет.