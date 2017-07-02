В Кузбассе медведь «помог» заблудившимся парням вызвать спасателей

В ночь на 21 мая 15-летний и 20-летний парни заблудились в лесу, туда они отправились на сбор черемши. Спастись от опасностей, подстерегающих их в ночном лесу, юношам «помог» медведь.

Как сообщается, в Кузбассе медведь «спас» заблудившихся парней. От гибели и опасностей парни спаслись благодаря тому, что на их пути попалось дикое животное. Инцидент случился в городе Березовский Кемеровской области, там 15-летний подросток и его 20-летний друг отправились в лес за черемшой. Прогулку закончилась не так, как им того хотелось – парни заблудились, а их мобильные телефоны не ловили сеть оператора.

Уже ночью они, блуждая по лесу, увидели медведя. Спасаясь от хищника, парни забрались на дерево, где телефон одного из них неожиданно поймал сеть. Юноши смогли дозвониться в полицию и сообщить о ситуации. После звонка сигнал снова пропал.

Полиция объявила о тревоге и подняла весь свой личный состав. К поискам заблудившихся парней присоединились местные охотники и волонтеры. Лес разбили на условные квадраты, спасатели прочесывали лес, у края тайги были установлены проблесковые маяки и звучали сигнально-говорящие устройства.

Парни вышли к людям утром, всю ночь они по очереди дежурили у костра. Как отмечают СМИ, медведь «помог» юношам, ведь если бы не он, те не полезли бы на дерево и не смогли дозвониться в полицию.