В Красноярске супруги организовали секс-притон со школьницами

В Красноярске правоохранителям удалось выйти на след организаторов секс-притона с несовершеннолетними школьницами. Отмечается, что в рабстве у мужа и жены оказались три девочки.

Как стало известно, в Красноярске 30-летняя женщина вместе со своим 39-летним мужем организовала секс-притон, в котором "жрицами любви" были три несовершеннолетние девочки. Работницы борделя рассказали правоохранитеям, как их заманили в притон. Оказалось, что одна девушка приехала из Иркутской области, у нее сразу же отобрали документы и заперли в квартире с двумя другими школьницами.

Их заставляли заниматься проституцией, за что не платили денег и сделали из девочек покорных секс-рабынь. Также школьницы рассказали правоохранителям, что супруги обращались с ними весьма жестоко. В настоящий момент "работодатели" находятся под следствием, они признают свою вину только частично. Ведется расследование и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.