Пассажиры японского авиалайнера были эвакуированы по причине задымления салона

В аэропорту Токио при взлёте произошло возгорание пассажирского авиалайнера Boeing-767 сообщением Токио-Гонконг.

Была произведена экстренная эвакуация всех ста тридцати семи человек, из них шестеро – члены экипажа. На данный момент известно о четверых пострадавших вследствие отравления от дыма.

Предварительно сообщается, что происшествие произошло во вспомогательном блоке в хвостовой части самолёта. На месте происшествия работают следователи и спасатели.

Ранее стало известно о похожем инциденте в воздушном пространстве Гаваны. Самолёт Boeing-737, вылетая в провинцию Ольгин, потерпел крушение недалеко от аэропорта места вылета. Сообщается, что лайнер произвёл неожиданный разворот и, по предварительным данным, не заметил электрические провода при попытке возвращения. Известно, что из ста десяти человек, находящихся на борту, выжило только двое. Они попали в больницу в тяжелейшем состоянии, врачи борются за их дальнейшую жизнь.