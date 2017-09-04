В Новосибирске бывший муж взял консультанта "Эльдорадо" в заложницы из-за фото в соцсетях

В Новосибирске в магазине "Эльдорадо" 19 мая произошел странный инцидент. Неизвестный мужчина набросился на девушку-консультанта и приставил ей нож к горлу, угрожая убийством.

Когда сотрудники охраны бросились на помощь девушке, нападавший, размахивая ножом, начал кричать на девушку за то, что она публикует на своей странице в социальной сети фотографии с другим мужчиной. Выяснилось, что нападавший оказался бывшим мужем 29-летней заложницы, который по-прежнему считает, что девушка принадлежит ему и не имеет права на личную жизнь.

Охранникам не удалось помочь девушке, потому на место ЧП они вызвали наряд полиции. Прибывшие на место инцидента правоохранители мгновенно обезвредили нападавшего и освободили потерпевшую. Злоумышленника доставили в ближайшее отделение полиции и там возбудили уголовное дело в связи с угрозой убийства. В настоящий момент его отпустили, предварительно взяв с него подписку о невыезде.