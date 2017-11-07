В Курской области полицейский отверг взятку в 100 тысяч рублей‍

Как сообщается, незаконное денежное вознаграждение размером в 100 тысяч рублей полицейскому предложил задержанный за хищение металлических катков мужчина. Тем не менее, представитель правопорядка отверг взятку.

Сотрудники Главного управления МВД по Курской области передают информацию о случае, в ходе которого полицейский, трудящийся в местном отделении, отверг взятку в 100 тысяч рублей‍. Согласно данным, которые они сообщают, инцидент произошел накануне.

Подозреваемый был задержан в начале месяца. Его обвинили в причастности к хищению, от которого пострадал владелец одной из местных агрофирм. 15 мая мужчина написал чистосердечное признание, однако позже пожалел о своем решении и захотел подкупить начальника отделения уголовного розыска. Оставшись с ним наедине в его служебном кабинете, он попытался вручить ему взятку. Полицейский ее отверг и завел на мужчину еще одно уголовное дело.