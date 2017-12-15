В Ростове мужчина изнасиловал 84-летнюю пенсионерку

В Ростове-на-Дону 84-летняя пенсионерка стала жертвой изнасилования. Отмечается, что преступник влез к ней в дом, надругался и сбежал.

Как стало известно, в декабре прошлого года 84-летняя пенсионерка подверглась сексуальному домогательству и насилию со стороны 45-летнего мужчины. Поздним вечером он прокрался в дом к пожилой женщине, которая проживала одна, начал домогаться, после чего, получив отказ, изнасиловал старушку.

Примечательно, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения и сразу же скрылся после совершенного преступления. На следующий день пенсионерка пошла в полицию и в подробностях раскрыла все детали инцидента. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого в изнасиловании только через месяц, его нашли на границе с Казахстаном.

Сразу же после этого его отправили в Ростов, где состоялось судебное заседание. Суд приговорил насильника к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что судебный приговор уже вступил в законную силу.