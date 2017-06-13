В Самарской области мужчина бросил гранату в военных: есть пострадавшие

Происшествие случилось в вечернее время пятницы, 18 мая. В Борском районе Самарской области 34-летний мужчина из Оренбургской области пытался подойти к военному складу, а когда солдаты попытались его задержать, он метнул в их сторону боевую гранату.

О случившемся рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. Согласно предварительной информации, вечером 18 мая мужчина подходил к военным, которые охраняли военный склад, расположенный в лесном массиве Борского районе. Солдаты несколько раз отгоняли его от объекта, потом они решили его задержать.

Однако, мужчина стал убегать, а потом бросил в военных гранату. В инциденте есть пострадавшие: один из двух солдат, которые пытались догнать подозрительного человека, получил травмы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, от взрыва солдат получил легкий вред здоровью.

Мужчину, метнувшего гранату в военных, был задержан. При обыске в его доме полиция нашла еще несколько гранат. Против 34-летнего жителя Бузулукского района Оренбургской области, который бросил в солдат боевую гранату, были возбуждены уголовные дела. Сейчас его подозревают в покушении на убийство и в незаконном хранении боеприпасов.