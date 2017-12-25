В Сети появилось видео падения двух погибших парашютистов в Татарстане

В настоящий момент СК разбирается в причинах гибели двух парашютистов во время выполнения "свободного падения" в Татарстане. Известно, что у молодых людей запутались парашюты и безопасного приземления достигнуть не удалось, экстремалы разбились об землю.

В Сети появилось видео, которое наглядно демонстрирует весь момент прыжка с высоты в 4 тысячи метров. На кадрах можно заметить, как один из опытных парашютистах врезается в уже раскрытый парашют другого, стропы запутываются и попытка их распутать не приводит к успеху.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=va8c9yoO8JU]

Примечательно, что оба экстремала потеряли сознание и спустились на землю на запасном парашюте. Пострадавшие ударились об землю, один из них погиб по дороге в больницу, а второй в реанимации.

Следственному комитету удалось получить видео, которое заснял другой парашютист, он же и вызвал скорую помощь на место трагедии. Сейчас следователи изучают видео, а также проверяют аэроклуб, который организовывал прыжки.